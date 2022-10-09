Брянские динамовцы обыграли курский "Авангард"

Фото: "Динамо-Брянск".

Брянские динамовцы на своем поле обыграли команду "Авангард" из Курска. Матч прошел в четыре часа дня в субботу, 8 октября, на стадионе в Брянске.

- Брянские динамовцы обыграли на своем поле «Авангард» в матче очередного тура Первенства Второй лиги и на четыре очка увеличили свой отрыв в турнирной таблице, - говорят ФК "Динамо-Брянск".

Единственный год в свои ворота на 55-й минуте матча забил Кирилл Донцов.

Следующая игра сине-белых состоится в Обнинске. В Калужской области футболисты сразятся с местным "Квантом".