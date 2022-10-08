Брянский губернатор побывал в воинских частях на границе области

Фото: Александр Богомаз.

Брянский губернатор Александр Богомаз посетил воинский части, которые находятся на границе области. Об этом он написал в социальных сетях утром в субботу, 8 октября.

- Пообщался с мобилизованными ребятами, которые проходят боевую подготовку, - написал глава региона. - Посмотрел условия их пребывания, бытовые, оснащение, обмундирование, поговорил с командованием частей.

Губернатор отметил, что условия содержания военнослужащих соответствуют нормам.

- Могу заверить, что сегодня граница, проходящая по территории нашего региона, надежно укреплена, на рубежах для несения службы имеется вся военная техника, - отметил Александр Богомаз. - Посмотрел и не только посмотрел, но и попробовал, чем питаются солдаты и офицеры: все вкусно, сытно и разнообразно.

Мобилизованным военнослужащим в Брянской области выделили дополнительную выплату 200 тысяч рублей.

Напомним, до этого в воинских частях в Клинцах побывал губернатор Нижегородский губернатор Глеб Никитин. После этого в части доставили кровати из Нижнего Новгорода.