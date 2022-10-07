Электронные сервисы к вашим услугам

Фото: региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

В Брянске 5 октября состоялся круглый стол на тему «Цифровые решения Фонда социального страхования РФ в современных условиях». Его организовали и провели Брянское региональное отделение Фонда совместно с «Комсомольской правдой» в Брянске». Специалисты регионального отделения рассказали, какие цифровые сервисы и как работают в нашем регионе, а также кому и для чего они необходимы.

- Цифровые технологии прочно вошли в повседневную жизнь каждого из нас, а с приходом пандемии коронавируса они стали жизненно необходимыми, - сказал, открывая работу круглого стола, - управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ Андрей Карпов. - Цифровизация зарекомендовала себя как удобный и доступный способ не только получения различного рода услуг, но и что немаловажно – отслеживание процесса их оказания.

Фото: региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

С начала 2022 года медицинские организации выдают больничные только в электронном виде, Фонд социального страхования работает со многими организациями в проактивном режиме, то есть назначает и выплачивает пособия без участия работника.

За Круглым столом ведущие специалисты региональным отделением Фонда социального страхования РФ разъяснили насколько удобен и эффективен переход в цифровой режим работы.

Как перейти на проактивный порядок?

Для того, чтобы работодатель мог в проактивном, беззаявительном, порядке осуществлять назначение и выплату пособий нужно подключиться к системе социального электронного документооборота ФСС РФ. Стать абонентом СЭДО. Это – бесплатный электронный сервис. Он может использоваться в бухгалтерских программах СБИС, 1С, СКБ Контур, Парус, Такском и других.

А также направить в региональное отделение Фонда социального страхования сведения о застрахованных лицах в течение трех рабочих дней со дня их получения от работника. Форма сведений о застрахованном лице была утверждена 8 апреля 2022 года. Она содержит персональные данные.

Фото: региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

- В 2022 году работодатели должны направить данную форму на всех своих сотрудников, - поясняет заместитель управляющего отделением Виталий Филиппов. - А затем сведения о застрахованном лице предоставляются в ФСС при приеме на работу новых сотрудников, при изменении персональных данных действующих сотрудников. При увольнении сотрудников.

Пособие по электронному больничному

Какова схема назначения и выплаты работнику пособия по электронному больничному? Изначально медучреждение размещает в информационной системе ФСС РФ электронный листок нетрудоспособности.

- В автоматическом режиме оператор информационной системы страховщика формирует и отправляет запрос в ПФР, - пояснила начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованных граждан Ирина Бибикова. - В нем содержится ФИО, дата рождения и СНИЛС застрахованного лица. Это делается для распознавания застрахованного лица и подтверждения факта его трудоустройства у работодателя.

После завершения идентификации и установления места работы в автоматическом режиме с помощью СЭДО страхователь получает уведомления об открытии, продлении и закрытии больничного.

После закрытия больничного работодателю посредством СЭДО направляют предзаполненные сведения для назначения и выплаты пособия. В течение трех дней работодатель может откорректировать сведения и снова отправить их в ФСС. В течение 10 рабочих дней региональное отделение назначает и выплачивает пособие.

Сообщение об открытии, продлении и закрытии больничного можно увидеть в личном кабинете на портале Госуслуг gosuslugi.ru, а также в личном кабинете получателя услуг lk.fss.ru. Там же работник сможет узнать и обо всех взаимодействиях между ФСС и работодателем. К примеру, когда работодателю направили предзаполненный реестр, когда он его отправил обратно.

Фото: региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

Но не только Пенсионный фонд направляет информацию в ФСС. Она также автоматически поступает из органов ЗАГСа. Это, к примеру, необходимо для выплаты единовременного пособия при рождении ребенка. А дальше механизм работает также. Как и для пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья

Действующее законодательство предусматривает право инвалида самому выбрать способ получения технического средств реабилитации. К примеру, инвалидной коляски. Он может либо получить ее, либо купить за собственные деньги, но при этом получить компенсацию. Теперь для такой категории граждан с 2021 года действует электронный сертификат.

- По электронному сертификату можно приобрести ортопедическую обувь, кресла-коляски, специальную одежду, подгузники, трости, костыли и другие средства реабилитации, – рассказала начальник отдела обеспечения инвалидов ТСР Галина Андрейчук. – Номинальная стоимость электронного сертификата определяется предельной стоимостью товара или услуги. Средства, зачисленные на него, не могут быть использованы для других целей. Срок его действия один календарный год.

Приобрести технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата можно в Интернет-магазине «Озон». Это единственная торговая сеть, которая может предоставить такой вид социальной поддержки. Информацию о том, в каких магазинах можно воспользоваться электронным сертификатом, можно узнать на сайте ФСС и в приложении «Социальный навигатор».

«Социальный навигатор»

Мобильное приложение «Социальный навигатор» позволяет гражданам не только получать информацию о деятельности ФСС, воспользоваться услугами, но и отслеживать выплаты. Войти в «Социальный навигатор» можно через Госуслуги. Персональные данные пользователя будут сохранены.

- В «Социальном навигаторе» можно записаться на прием в Фонд, посмотреть его новости, заказать справки, - рассказала руководитель группы по связям с общественностью Елена Надточий. - Также, зная размер заработной платы, предварительно самостоятельно рассчитать размер пособия.

Также в мобильном приложении предусмотрена возможность выбора услуг (пособий) в контексте жизненной ситуации, а именно: материнство; временная нетрудоспособность; инвалидность и льготные категории граждан; несчастный случай на производстве и профзаболевания; утрата близкого человека.

Фото: региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

Также в «Социальном навигаторе» в карте социально значимых объектов загружено 976 точек продаж ТСР и 2 432 технических средства реабилитации, доступных для приобретения с помощью электронного сертификата. «Социальный навигатор» может пригодиться работающим гражданам. В Брянской области их насчитывается почти 340 тысяч человек. Мобильным приложением могут воспользоваться и люди с ограниченными возможностями здоровья, таких в региональном отделении Фонда на учете состоит свыше 24 тысяч человек. Приложение будет полезным и льготной категории граждан. Их в регионе насчитывается более 5 тысяч человек.