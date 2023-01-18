КСК «Путевка»: Спорт, доступный каждому

Фото: КСК "Путевка".

Культурно-спортивный комплекс «Путевка» был основан 10 ноября 2008 года. Среди главных целей комплекса – привлечение к занятию плаванием и другими популярными видами спорта, сохранение и укрепление физического здоровья граждан.

241519, Брянская область, Брянский р-н, п. Путевка, ул. Центральная д. 14

– Регулярный опрос посетителей свидетельствует о том, что наш культурно-спортивный комплекс – это одно из любимейших физкультурно-оздоровительных заведений в поселке Путевка и городе Брянске, – говорит директор учреждения Дмитрий Чулов. – Каждый, кто пожелает, может найти себе занятие по душе, по доступным и льготным ценам.

Гордостью культурно-спортивного комплекса является закрытый бассейн 25х11 м с четырьмя дорожками глубиной от 1,2 м до 1,8 м, с теплой хрустально-чистой водой. Бассейн оборудован современной системой водоподготовки через фильтры, ультрафиолет, со смягчением и обеззараживанием. Каждые четыре часа лаборант делает анализ воды.

Уже рано утром, с 7 часов, можно зарядиться бодростью и энергией на весь нелегкий трудовой день. Бассейн работает в выходные и праздничные дни. Опытные тренеры проводят индивидуальное обучение плаванию посетителей всех возрастов. Дети охотно учатся плавать в физкультурно-оздоровительных группах, где инструкторами являются Андрей Паляничка, Алексей Хохлов, Наталия Синица, Елена Ченцова, Эдуард Насакин. Принимают в них ребят с семи лет. Родители замечают, что благодаря плаванию дети быстрее растут, развиваются, укрепляют свой иммунитет, меньше болеют простудой.

Не секрет, что плавание укрепляет сердце, предотвращает развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, нормализует кровяное давление, улучшает кровоток, помогает бороться со стрессами, снимает эмоциональное и нервное напряжение. Плавание в бассейне – самый безопасный в плане травматизма вид индивидуального и коллективного отдыха, им могут заниматься все без исключения. Врачи рекомендуют плавание для выпрямления осанки; оно благоприятно влияет на позвоночник, тренирует дыхательную систему.

Для девушек и женщин в КСК «Путевка» разработали авторскую программу «Аквааэробика». Занятия помогут поддерживать идеальную форму тела, быть всегда красивыми и любимыми.

Аквааэробика на сегодняшний день считается одним из самых перспективных видов тренировки на воде. Сопротивление воды в 12 раз превосходит сопротивление воздуха, поэтому выполнение каждого движения требует большего количества энергии. Благодаря этому аквааэробика способствует эффективному снижению веса, а также повышает выносливость и улучшает координацию движений. Во время занятий одновременно с физической нагрузкой занимающиеся получают массаж всего тела и безболезненно избавляются от целлюлита. Кожа подтягивается и становится более упругой. К плюсам аквааэробики можно добавить еще и отличные антистрессовые свойства. Брызги, яркие снаряды и приятные упражнения доставят вам массу удовольствия и прогонят хандру. Благодаря специфическим свойствам воды аквааэробика имеет не только высокую эффективность, но и минимум медицинских противопоказаний.

В КСК «Путевка» разработали авторскую программу «Аквааэробика».

Кроме бассейна спортивный комплекс включает в себя спортивный зал для игровых видов спорта: мини-футбола, баскетбола и волейбола.

В КСК «Путевка» работают секции футбола, волейбола, дзюдо и группа общего физического развития для самых маленьких детей от 4 до 7 лет. В коллективе с большим энтузиазмом трудятся доброжелательные, приветливые, внимательные и заботливые люди. Александр Ложечко, тренер по футболу, занимается с ребятами от 5 до 10 лет. Он же ведет группу общего физического развития. Наталия Жирнова – тренер по волейболу, готовит детей и подростков от 10 до 16 лет. Командные виды спорта обеспечивают хорошую физическую и психологическую подготовку. Футбол сегодня – престижный вид спорта. Здесь важны скорость и быстрая реакция. При игре в волейбол задействованы все группы мышц, укрепляется сердечно-сосудистая система. Необходимо постоянно следить за мячом, который то близко, то далеко. Это может стать хорошей профилактикой близорукости.

В КСК «Путевка» работают секции футбола, волейбола, дзюдо и группа общего физического развития.

Иван Рыжиков занимается дзюдо с детьми с семи лет. На тренировках ребята развивают гибкость, оттачивают координацию движений, укрепляют сухожилия и связки. Ребенок учится концентрировать внимание, предвидеть действия противника, мгновенно реагировать. При этом развивается устойчивость, выносливость, скорость реакции, а также внутренняя сила. Дети становятся уверенными в себе.

В комплексе имеется просторный зрительный зал на 250 посадочных мест для организации концертов, торжеств, собраний. Он подходит для проведения выпускных вечеров, утренников для детей помладше.

В культурно-спортивном комплексе «Путевка» вы обретете новых друзей, станете радостными, счастливыми, любимыми, успешными!

Телефоны для справок: 91-22-18, 91-23-78.