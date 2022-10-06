Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Шестерых мобилизованных брянцев вернули домой. Один мужчина никогда не служил в армии и не брал оружие в руки. У второго находятся на попечении престарелая мать. Она инвалид первой группы. У остальных мобилизованных есть проблемы со здоровьем: слабое зрение, сердечно-сосудистые заболевания и последствия серьезных травм. Об этом сообщают в региональном отделении ОНФ.

- За минувшую неделю, то есть с начала объявления частичной мобилизации, к нам в общей сложности поступило около 30 обращений, дано порядка 100 консультаций по телефону, - говорят в ОНФ.- Все обращения отрабатываем совместно с областным военкоматом и областной мобилизационной комиссией. Звонки продолжают поступать.

Обращения принимают в региональном отделении Народного фронта по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, 38, тел. (4832) 59-98-87, по e-mail: 32region@onf.ru, а также в наших группах в ВК и Одноклассниках. [https://ok.ru/onfbryansk|ОК].