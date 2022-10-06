В Брянской области мобилизованным выплатят по 200 тысяч рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Брянской области мобилизованным мужчинам единовременно выплатят по 200 тысяч рублей. Средства выделят из областного бюджета. Такое решение брянского губернатора поддержали депутаты областной думы 6 октября на внеочередном заседании.

О своем решение глава региона сообщил и в соцсети ВКонтакте.

- Принято решение на уровне региона жителям Брянской области, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации, предоставить дополнительную меру поддержки — единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей, - написал Александр Богомаз.