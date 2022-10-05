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Общество5 октября 2022 11:00

Поздравляем с Днем учителя!

Пусть ваша душа будет преисполнена гордости за успехи ваших учеников
Кира ФИЛИППОВА
Фото: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж».

Фото: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж».

Уважаемые педагогические работники Брянской области! День Учителя – это особенный день признания профессиональных заслуг педагогов!

Пусть в этот день Ваше сердце наполнится теплом от благодарных слов учеников, их родных, взрослых людей самых разных профессий, в становлении которых огромное значение сыграл Учитель, заложивший фундамент человечности, патриотизма, профессионализма в каждого гражданина нашей Родины!

Спасибо вам за честное отношение к своей профессии, к делу своей жизни, за педагогический дар. Пусть ваша душа будет преисполнена гордости за успехи ваших учеников и согрета их глубоким уважением к вам.

Афанаскина М.С., директор ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж».

Общество: ВОПРОС ДНЯ