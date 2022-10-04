Региональная управленческая команда по опережающему развитию образования (Н.В. Макавьева, И.А. Шпакова, Е.В. Егорова, М.А. Храмченков,М.С. Афанаскина, В.М. Боровков).

В России в 2022 году учрежден новый праздник – День среднего профессионального образования. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Брянский базовый медицинский колледж» – это организация с богатой многолетней историей.

Медицинский колледж прошел большой путь становления, поисков оптимальных и эффективных форм работы, укрепления кадрового потенциала и материально-технической базы. Сегодня образовательная организация превратилась в современную и многопрофильную площадку, стала инициатором многих профессиональных конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций, семинаров и мастер-классов, сохраняя и приумножая лучшие традиции российского образования и здравоохранения.

Самым важным богатством любого учреждения является коллектив, который воплощает в жизнь поставленные перед ним цели и задачи. На сегодняшний день педагогический коллектив Брянского базового медицинского колледжа – это 65 высококвалифицированных педагогов и руководителей. Из них один заслуженный учитель России, один заслуженный врач, 9 кандидатов и один доктор наук, 42 преподавателя с высшей квалификационной категорией. Также это преподаватели-совместители, представители практического здравоохранения и фармацевтической отрасли Брянской области.

Директор колледжа Афанаскина Марина Степановна, кандидат педагогических наук, Отличник здравоохранения, заботится о том, чтобы все члены коллектива шли в ногу со временем, проходили курсы повышения квалификации по разным направлениям, овладевали новыми технологиями и методами обучения. Организацией обучения педагогических кадров занимается методист колледжа Богданова Елена Владимировна.

О работе комиссии по специальности «Фармация» рассказывает ее председатель Алексеева Светлана Николаевна:

– Методическая комиссия объединяет в своем составе опытных преподавателей с многолетним педагогическим стажем и молодых инициативных педагогов, готовых откликнуться на любые начинания и проекты в профессиональном образовании. Среди мудрых наставников молодежи – преподаватель высшей категории, провизор Мирмова Дина Михайловна, которая прививает любовь студентов к фармакологии и щедро делится своими педагогическими находками с молодыми преподавателями. Всегда интересные, насыщенные занятия проводит и опытный педагог – преподаватель немецкого языка Сергутина Ирина Борисовна. Она в совершенстве владеет немецким языком и добивается совершенства у студентов, помогая им реализоваться в будущей профессиональной деятельности.

Успешно совмещают педагогику с научной работой кандидат сельскохозяйственных наук Маркелова Наталья Васильевна и кандидат биологических наук Петракова Елена Александровна. Педагоги учат студентов химии, биологии, ботанике, прививают им страсть к научным экспериментам, любознательность и стремление к познанию неизведанного, студенты ежегодно участвуют в научно-практических конференциях, печатают научные статьи, становятся победителями областных предметных олимпиад.

Среди преподавателей много выпускников колледжа – это Храпова Ольга Александровна, Кухтенкова Мария Сергеевна, Храменок Яна Борисовна, Желудова Анастасия Дмитриевна. Они успели приобрести практический опыт работы в аптечных учреждениях и вернулись в alma mater, чтобы передать этот опыт обучающимся. При этом эти преподаватели – движущая сила в реализации таких проектов, как «Билет в будущее», «Молодые профессионалы», организация мастерских в рамках национального проекта «Образование».

В фармацевтической лаборатории.

О развитии в колледже движения «Молодые профессионалы» по компетенции «Лабораторный медицинский анализ» рассказывает заведующая отделением, главный эксперт национального финала и региональных чемпионатов Смазнова Ирина Александровна:

– Важным направлением развития специальности «Лабораторная диагностика» является многолетнее участие в движении «Молодые профессионалы», в котором были достигнуты значительные результаты. Наши студенты участвуют в национальных финалах по компетенции «Лабораторный медицинский анализ» и занимают призовые места. На счету колледжа 5 серебряных медалей!

Начиная с 2019 года, развивается и юниорское движение. Подготовленные нами конкурсанты-юниоры представляли Брянскую область на последних четырех национальных финалах. Результаты данного участия не менее значительны – серебряная и бронзовая медали, а также два медальона за профессионализм!

Конкурсы профессионального мастерства для педагога всегда являются важной частью профессионального роста и развития. В прошедшем учебном году на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки выбирали лучших новаторов в системе среднего профессионального образования. Звания лауреата областного конкурса «Профессионал-новатор-2022» удостоился преподаватель колледжа Ахмедов Роман Бахтиярович, который смог показать высокий профессионализм и удивить членов жюри. Он же координирует работу юниорского направления, является сертифицированным экспертом.

Р.Б. Ахмедов со школьниками.

Председатель комиссии по специальности «Лечебное дело» Картынь Елена Николаевна делится опытом работы своих коллег:

– В феврале 2022 года студенты специальности «Лечебное дело» Сысоева Лиана, Титова Юлия и Немцева Юлия приняли участие в IV Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Брянской области. Благодаря мастерству и опыту наставников – преподавателей Картынь Е.Н., Никитиной Н.П., Яськовой О.А., Мельниковой А.И., Горбачевой В.А., Цуповой Е.А., Славянской Г.И., Власенко С.Б. девушки достойно справились со сложными заданиями, получив диплом за профессионализм.

Студенты специальности «Лечебное дело» имеют возможность получить опыт исследовательской деятельности, участвуя в работе студенческих научных обществ. Мельникова А.И. – руководитель СНО «Профи» и будущие фельдшеры участвуют в формировании у населения навыков здорового образа жизни, в том числе посредством разъяснительной работы по вакцинации от гриппа, пневмонии и коронавирусной инфекции.

Будущих фельдшеров оценивают О.А.Яськова и Е.Н.Картынь.

Самой молодой методической комиссией Брянского базового медицинского колледжа является «Стоматология ортопедическая» под руководством преподавателя Адамчука Алексея Юрьевича:

– Наша комиссия начала свою работу в 2015 году. Несмотря на это, с первых лет существования показывает высокий уровень подготовки студентов, что подтверждается многократными победами в региональных этапах всероссийской олимпиады профессионального мастерства. Все это благодаря не только труду преподавателей, но и высочайшему уровню оснащения лаборатории отделения современным оборудованием и материалами. Так, студенты в ходе учебного процесса могут изготавливать акриловые съемные протезы, протезы с использованием технологии прессования керамики. В качестве дополнительного образования онт могут обучиться компьютерным технологиям изготовления протезов. В 2020 году студенты специальности «Стоматология ортопедическая» в областном конкурсе творческих проектов одержали победу. Выпускники данной специальности востребованы на рабочих местах в зуботехнических лабораториях Российской Федерации и за рубежом.

Зубные техники – победители в творческих проектах.

О работе отделения дополнительного профессионального образования рассказывает заведующая, кандидат педагогических наук Вишневская Наталья Владимировна:

– В отделении дополнительного профессионального образования проводится обучение специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Реализуются дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки при участии высококвалифицированных специалистов медицинских организаций Брянской области.

Применение симуляционных технологий в практической подготовке позволяет совершенствовать профессиональные умения и навыки. Практические занятия проводятся в симуляционных кабинетах колледжа, где медицинские работники имеют возможность отработать навыки, необходимые для прохождения первичной специализированной аккредитации.

В отделении организуется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Обучение слушателей производят мастера производственного обучения Андрюхина Екатерина Михайловна и Приходько Алина Вячеславовна, прошедшие предварительную подготовку по программе «Практика и методика реализации образовательных программ с учетом спецификации стандартов WorldSkills по компетенции «Медицинский и социальный уход».

За время реализации проекта обучено более 80 слушателей со стопроцентным трудоустройством или с сохранением места работы.

Организацией исследовательской деятельности будущих специалистов руководит заместитель директора по учебной работе Захарова Марина Александровна:

– Одним из основных направлений модернизации системы среднего профессионального образования является развитие исследовательской деятельности студентов. Исследовательский подход в обучении предполагает знакомство студентов с методами научного познания, формирует у них научное мировоззрение, развивает мышление и познавательную самостоятельность. Отметим, что процесс обучения в медицинском колледже должен способствовать становлению личности будущего специалиста, готовности к постоянному самосовершенствованию, саморазвитию и самообразованию. Именно в процессе обучения у студентов формируется учебно-исследовательская компетентность.

В колледже исследовательская деятельность будущего специалиста организована с помощью работы студенческих научных обществ (далее – СНО), в которых активизируется учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа. Студенты получают возможность самореализоваться через решение задач научного характера по темам.

В ходе деятельности СНО реализуются такие задачи, как развитие когнитивных навыков, побуждающих к освоению новых знаний и формированию профессиональных и общекультурных компетенций; развитие умений самостоятельной работы научно-исследовательского характера; развитие умений и навыков, необходимых студентам для формирования профессиональной компетентности и развития лучших моральных качеств. Благодаря слаженной работе педагогического коллектива студенты колледжа активно участвуют во Всероссийских и региональных научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах, чемпионатах профессионального мастерства различного уровня и становятся их призерами и дипломантами.

За организацию производственной практики как неотъемлемой части подготовки студентов-медиков отвечает заместитель директора по учебно-производственной работе Киселева Наталья Викторовна:

– Кадровый состав медицинских организаций города ежегодно пополняется нашими выпускниками, требования к которым постоянно возрастают в связи с расширением лечебно-диагностических услуг в учреждениях здравоохранения.

Современный уровень подготовки конкурентоспособных специалистов требует, чтобы выпускник обладал глубокими теоретическими знаниями и умел их применять на практике.

Сегодня выпускник должен иметь высокую профессиональную компетентность, быть готовым к длительной профессиональной деятельности, к непрерывному самообразованию и, конечно, должен обладать определенными профессиональными характеристиками личности.

Медицинский работник должен соблюдать этический кодекс, обладать клиническим мышлением, вести и пропагандировать здоровый образ жизни.

Особую роль в подготовке такого специалиста играет производственная практика.

Организация производственных практик является одним из самых важных путей подготовки обучающихся к профессиональной деятельности в условиях постоянно и быстро меняющихся реалий нашей жизни, способствует углублению и расширению теоретических знаний, формированию умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию. Происходит формирование и развитие самостоятельной активности студентов, творческой инициативы, ответственности и организованности.

Показателем качества организации производственной практики является целенаправленная совместная работа с ведущими медицинскими организациями города, что позитивно влияет на приобретение студентами опыта практической работы и в дальнейшем решает проблему трудоустройства выпускников.

О воспитательной работе со студентами колледжа как неотъемлемой части качественной подготовки специалистов рассказывает заместитель директора по воспитательной работе, кандидат филологических наук, доцент Карасева Кристина Михайловна:

– Из стен колледжа должен выходить человек не только обученный, но и воспитанный. Иначе его нельзя назвать образованным. Главной целью воспитательной работы, осуществляемой в колледже, является подготовка квалифицированных, грамотных, конкурентоспособных специалистов, способных к дальнейшему развитию и совершенствованию, в том числе к профессиональному росту.

Колледж – это, прежде всего, молодежная среда. В нашем учебном заведении первичен студент, а значит, здесь есть возможности для реализации талантов.

У нас действует единство образовательного и воспитательного процессов, поскольку всякое знание имеет воспитательный характер.

Социальное партнерство – один из краеугольных камней воспитательной системы в колледже. Учебное заведение выступает партнером Брянской региональной общественной организации «Ассоциация сестринского персонала Брянщины» в реализации социально значимых проектов на территории Брянской области.

В колледже работает психологическая служба, возглавляемая педагогом-психологом Кожириновской Натальей Владимировной. Цель психологической службы – оказание психологической помощи студентам, содействие сохранению и укреплению психологического здоровья, развитию личности.

Волонтерское движение «Наследники Гиппократа» сформировалось в Брянском базовом медицинском колледже в конце 90-х годов. Добровольческая работа ведется в различных направлениях: социальная реабилитация детей социальных приютов, детских домов и находящихся на длительном стационарном лечении; активная пропаганда здорового образа жизни и проведение санпросветработы; забота и внимание к пожилым людям и инвалидам.

C 2016 года начала широкую деятельность Всероссийская общественная организация волонтеров-медиков. Студенты нашего колледжа принимают активное участие во всероссийских акциях, объявленных этой организацией.

Выпускники медицинского колледжа востребованы в регионе, в нашей стране и за рубежом. Выражаем надежду на то, что они смогут решать ключевые задачи медицинской и фармацевтической отрасли.