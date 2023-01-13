В брянском Новозыбкове увековечили память участников спецоперапции на Украине

Фото: Татьяна КУЛЕШОВА.

В брянском Новозыбкове открыли мемориальные доски в память о погибших участниках спецоперапции на Украине. Событие произошло 12 января. Памятные знаки открыли на здании филиала Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники имени М.А. Афанасьева. Здесь в свое время учились герои. Об этом с соцсетях сообщает врио заместителя губернатора Брянской области Татьяна Кулешова.

Увековечили память Дмитрия Моталыга, Ивана Васильцова, Руслана Ермошко и Максима Сараквашина. Их посмертно наградили орденами Мужества.

На церемонии открытия мемориальных досок присутствовали представители городской администрации, родственники погибших военнослужащих, учителя и студенты. Право открыть памятные знаки предоставили родственникам героев.