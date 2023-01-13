ВТБ Лизинг предлагает китайский кроссовер OMODA С5 со скидкой 15%

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ВТБ Лизинг предлагает фастбэк-кроссовер OMODA С5 в трех комплектациях (Joy, Lifestyle и Ultimate) со скидкой 15%. Оформляя автомобиль в лизинг, клиенты могут выбрать различные опции финансовой аренды – с минимальным авансом, минимальным ежемесячным платежом или без переплат. Предложение действует до 31 декабря 2023 года.

Так, при приобретении кроссовера OMODA C5 JOY (стоимостью до 2,43 млн руб.) на 5 лет с авансом 49% ежемесячный платеж составит 29 тыс. руб. При этом за весь период действия договора клиенты на основной системе налогообложения могут сэкономить более 800 тыс. рублей за счет налоговых преференций. При оформлении автомобиля в лизинг без аванса ежемесячный платеж в течение 5 лет составит 57 тыс. руб., а экономия на налогах – 1 млн рублей*.

Кроссовер OMODA C5 JOY оснащен полуторалитровым турбомотором на 147 л.с. и вариатором, имитирующим ручное переключение передач. Машина разгоняется до 100 км/ч за 9,9 сек., при этом расход топлива составляет 7,1 литра.

В России автомобильная марка OMODA была представлена в ноябре 2022 года. По итогам первого месяца продаж клиентам передано более 1000 автомобилей. Гарантия на автомобиль OMODA составляет 5 лет или 150 000 км пробега. На сегодняшний день дилерская сеть состоит из 120 предприятий по всей стране.

Подать заявку на лизинг автомобилей OMODA C5 со скидкой 15% юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

*- указанные расчеты являются предварительным, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.