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Общество2 октября 2022 13:13

Футболисты брянского «Динамо» выиграли кубок второго дивизиона

Сине-белые разгромили «Навлю» со счетом 1:7
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: ФК "Динамо Брянск", vk.com.

Фото: ФК "Динамо Брянск", vk.com.

Футболисты брянского «Динамо» выиграли кубок второго дивизиона. Сине-белые 1 октября на стадионе «Спартак» в Брянске разгромили «Навлю» со счетом 1:7. Об этом сообщают в соцсети ВКонтатке в официальной группе клуба.

В этом сезоне футболистам «Динамо-Брянск» предстоит провести четыре матча Первенства Второго дивизиона. Они поборются за повышение класса. Завершит

футбольный год для сине-белых финальным матчем Кубка Брянской области, где они сыграют с белобережским «Мебельщиком».

Спорт