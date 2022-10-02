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Общество2 октября 2022 12:54

В Брянской области 3 октября ожидают ливни с грозами и сильным ветром

Местами прогнозируют туман
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянской области 3 октября ожидают ливни с грозами и сильным ветром. Ветер подует со скоростью до 17 метров с секунду. Местами прогнозируют туман. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Росси и по Брянской области.

Брянцев предупреждают о возможных нарушениях в работе систем электроснабжения, ухудшениях дорожных условий, обрушениях слабоукрепленных и ветхих конструкций, повреждениях крыш задний, падении деревьев.

Жителей региона просят быть осторожными и соблюдать все меры безопасности.

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