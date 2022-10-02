Фото: "Брянская губерния".

На Брянщину приехал губернатор Нижегородской области, чтобы навестить мобилизованных земляков. Раньше он просил брянского губернатора посетить несколько таких пунктов. Глеб Никитин побывал в пункте временного назначения в Клинцах. Он проверил лично условия содержания мобилизованных. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Губернатор Нижнего Новгорода пообщался и с командованием частей, и с мобилизованными нижегородцами. Он убедился лично в том, что в пунктах временного назначения в клинцовских частях мобилизованные находятся в соответствующих требованиям условиях, обеспечены всем необходимым - обмундированием, продовольствием.

Раньше в пабликах Нижнего Новгорода появилась фейковая информация о порядке организации частичной мобилизации. Дошла она и до информационного пространства Брянской области. Один из таких фейков был распространен в отношении жителей Нижегородской области, прибывших в пункт временного размещения в Клинцы.

-Вся подобного рода информация отслеживается и проверяется, - сообщает Александр Богомаз. - По моему поручению на место уже выезжала комиссия и ни один факт не подтвердился. Очередной информационный вброс действительно оказался фейком. Информация о ресурсах, которые его распространяли, направлена для реагирования в правоохранительные органы.