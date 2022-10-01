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Общество1 октября 2022 19:10

В Брянской области 2 октября ожидают ливни с грозой

Местами прогнозируют туман
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянской области 2 октября ожидают ливни с грозой и туманом. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Об этом предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны нарушение в работе системы электроснабжения, ухудшение дорожных условий, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций, повреждения крыш зданий, падение деревьев.

Брянцев просят быть осторожными и соблюдать все необходимы меры безопасности.

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