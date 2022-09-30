Ветераны Брянскэнерго посетили усадьбу А.К. Толстого и «Брянское подворье»

Фото: Брянскэнерго.

Члены Совета ветеранов филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» совершили экскурсионную поездку по значимым местам Брянской области. Она была приурочена ко Дню пожилого человека, который будет отмечаться 1 октября.

Ветераны энергетической отрасли посетили мемориальный комплекс – единственную уцелевшую усадьбу графа А.К. Толстого в Красном Роге в Почепском районе и уникальный этнокомплекс в Унечском районе. В усадьбе поэта энергетикам рассказали о его жизни, о предметах обихода писателя, являющихся экспонатами музея. В подворье члены Совета ветеранов посетили храм Покрова Пресвятой Богородицы, зоокомплекс «Мир животных», музей «Русские валенки» и выставку под открытым небом «Предметы крестьянского быта и труда».

«Совет ветеранов принимает активное участие в общественной жизни филиала: совместно с Советом по работе с молодежью его члены участвуют в проведении праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы и Дню защитника Отечества, Дню энергетика, – отмечает председатель первичной профсоюзной организации Брянскэнерго Марианна Проскоченко. – Профсоюз делает все возможное, чтобы поддержать старожилов отрасли, оказать им помощь, если это необходимо, создать атмосферу теплоты, чтобы наши ветераны чувствовали, что их помнят и любят на родном предприятии».

На сегодняшний момент в ветеранской организации филиала состоят более 450 членов – людей, не менее 20 лет проработавших в «Брянскэнерго» и уже вышедших на пенсию.

«Посещение значимых мест Брянской области и других регионов – добрая традиция, годами сложившаяся у членов ветеранской организации, – говорит и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Антон Герасимов. – В ходе таких поездок энергетики, трудившиеся рука об руку в «Брянскэнерго» много лет, имеют возможность провести время вместе, поклониться православным святыням».