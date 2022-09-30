Игорь Маковский: безусловное исполнение Указа Президента РФ - наша гражданская и профессиональная обязанность

Фото: Россети.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел открытое совещание с производителями основного электросетевого оборудования и материалов, представителями строительных и монтажных организаций по вопросам реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Руководитель энергокомпаний рассказал о мобилизации сотрудников и призвал профильные компании-партнеры также к безусловному исполнению Указа. При этом Игорь Маковский подчеркнул, что, решая задачи, поставленные государством, «Россети Центр» окажет максимальное содействие для сохранения производственного потенциала предприятий.

Особо отмечалось, что от 320 партнёрских организаций, где работает более 100 тысяч специалистов, зависит материально-техническое обеспечение филиалов компании в 20 регионах России, а значит – и надежное электроснабжение 30 млн жителей, социально значимых предприятий, и, в том числе объектов оборонно-промышленного комплекса.

«Мы готовы оказать содействие в обращении ключевых контрагентов к главам субъектов РФ о предоставлении права отсрочки от призыва на военную службу, ввиду того что их работники обладают уникальной специализацией, требующей соответствующего уровня образования, профессионального опыта и навыков для выполнения организацией обязательств перед нами как заказчиком. От этого во многом зависит выполнение нашей основной задачи по обеспечению надежного электроснабжения потребителей», – заявил Игорь Маковский.