Суражский РЭС – победитель конкурса профсоюза Брянскэнерго по итогам работы в 2022 году

Первичная профсоюзная организация «Брянскэнерго» (ППО) подвела итоги смотра-конкурса «Лучший РЭС». По итогам работы в 2022 году лучшим признан Суражский район электрических сетей (РЭС).

В качестве главного оценочного критерия при определении победителя жюри принимало во внимание активность вовлечения работников подразделений в профсоюзную деятельность – в Суражском районе около 90 % сотрудников являются членами профсоюза. Учитывалось также выполнение производственных показателей: планов ремонтных работ на объектах распределительной сети и потерь электроэнергии в сетях 10-0,4 кВ/РСК, успехи в оказании дополнительных услуг, мероприятий по охране труда. Диплом «Лучший РЭС» и специальный приз от ППО «Брянскэнерго» переданы начальнику Суражского РЭС Прохоренко Александру Александровичу.

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В конкурсе на звание «Лучший РЭС», организуемом ППО «Брянскэнерго», традиционно принимают участие все районы электрических сетей филиала. Он проводится ежегодно с целью выявления, поощрения и распространения передового опыта наиболее эффективных РЭС филиала.

«Приятно отметить, что профсоюзная организация вовлекает в свои ряды все большее количество сотрудников, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Профсоюз – надежный партнер, который помогает работодателю создавать и поддерживать теплые отношения в рабочем коллективе, совместно с ним создаются условия для профессионального роста энергетиков».