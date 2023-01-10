Игорь Маковский подвел итоги работы энергетиков по обеспечению надежного электроснабжения в праздничные дни

Фото: ПАО «Россети Центр».

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, где были подведены итоги работы филиалов Обществ в новогодние праздники с 31.12.2022 по 09.01.2023.

В данный период на всех территориях оперативной ответственности компании наблюдались неблагоприятные погодные явления, резкое падение температуры, снег и порывистый ветер. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями в 3 филиалах был введен режим повышенной готовности, а в «Нижновэнерго» особый режим работы.

Глава энергокомпании отметил, что несмотря на это, энергетики выполнили свою задачу по обеспечению надежного электроснабжения, в том числе на приграничных территориях, и поблагодарил коллективы филиалов за слаженную и оперативную работу по устранению технологических нарушений.

Всего в праздничные дни в восстановительных и ремонтных работах в общей сложности были задействованы 1401 бригада в числе 4387 человек производственного персонала, 1757 единиц спецтехники. Весь праздничный период проходили круглосуточные дежурства руководителей функциональных направлений, а также было организовано посещение руководителями исполнительного аппарат ПАО «Россети Центр» курируемых филиалов Обществ.

«Благодаря большой подготовительной работе и налаженному диалогу с органами власти, региональными управлениями МЧС России, ЕДДС и другими территориально-сетевыми организациями, энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» были заранее готовы к обеспечению надежного электроснабжения в условиях неблагоприятных погодных явлений, а также к оперативному реагированию на возможные воздействия на электросетевой комплекс в приграничных районах», – подчеркнул Игорь Маковский.