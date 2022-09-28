Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянск прибыл еще один новый троллейбус. Он стал четвертым, который поставил вологодский завод «Транс-Альфа». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

По условиям контракта предприятие должно было произвести 36 красных троллейбусов. Последние машины должны были прийти 1 сентября. Но на эту дату поступило всего два троллейбуса. А вместо оставшихся в Брянск прибыл представитель завода и сообщил, что в этом году «Транс-Альфа» сможет поставить не более 15 троллейбусов, а по остальным «в 2023 году будем обсуждать график поставки». Такую позицию в Брянске не приняли. И глава Брянской городской администрации Александр Макаров поручил профильным службам в рамках правового поля подготовить процедуру расторжения контракта.

В итоге поставщик в течение двух недель доставил в Брянск еще два троллейбуса и оперативно подготовил новый график. По этому графику вологодский завод до конца года поставит 17 новых троллейбусов (очередной ожидают на следующей неделе). Оставшиеся 19 приедут в Брянск в течение первого квартала следующего года.

Также продолжается работа по приобретению троллейбусов по лизинговой программе. Таких машин всего будет 64, из них 41 троллейбусное предприятие сможет приобрести на условиях льготного лизинга. Первая партия из 14 лизинговых троллейбусов поступит в Брянск к декабрю. Торги уже прошли.