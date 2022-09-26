Игорь Маковский начал оперативное совещание с минуты молчания в память о жертвах в Ижевске

Фото: "Россети".

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» начал оперативное совещание, где присутствовали директора 20 филиалов Обществ, с минуты молчания в память о погибших в трагедии, произошедшей сегодня в Ижевской школе №88. Глава энергокомпаний отметил, что эта беда еще один раз напоминает всем о том, как важно обеспечивать высокий уровень безопасности и антитеррористической защищённости организаций.

«Республика Удмуртия – зона оперативной ответственности нашей компании. Этот мирный и спокойный регион сегодня потрясла страшная трагедия. Жертвами варварского преступления стали дети. Это всегда особенно больно. Мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял родных, и желаем скорейшего выздоровления раненым. Светлая память погибшим», – подчеркнул Игорь Маковский.