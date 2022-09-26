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Общество26 сентября 2022 7:50

В брянском Трубчевске пара обвенчалась за день до мобилизации мужа

Супруги пришли в храм вместе с ребенком
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском Трубчевске семейная пара обвенчалась за день до мобилизации мужа. Об этом сообщил священник в соцсети ВКонтакте в одной из групп.

Супруги пришли в храм вместе с ребенком. Они попросили их срочно обвенчать. Мужчина и женщина давно в браке, но венчание откладывали.

- Все стало понятно после первых же слов жены - супруга на следующий день мобилизуют, - рассказал священнослужитель. - Венчались вечером. Такого торжественного и трогательно - молитвенного венчания за мой священнический стаж, более 20 лет, еще никогда не было.

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