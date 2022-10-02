Брянцы увидели фото возвращения жителей в освобожденный от немцев город

Фото: "Брянск глазами разных поколений", vk.com.

Брянцы увидели фотографию с возвращающимися жителями в освобожденный от немцев город. Снимок 1943 года опубликовали в соцсети ВКонтакте в группе «Брянск глазами разных поколений».

На фотографии запечатлели жителей, которые скрывались от немцев, а теперь возвращаются в ордной гоод. Подводы стоят на тогдашней улице 3-го Интернационала, сегодня-это улица Калинина.

Жители Брянска активно обсуждают снимок в комментариях и ставят «лайки». Один из пользователей соцсети пояснил, что дальше слева впереди стоит дом, где после войны находился роддом.

- Я там родился почти точно через три года после появления этой фотографии, - написал Вадим. - В этом доме теперь наркодиспансер.

Пользователи соцсети также заметили, что на календаре сентябрь, а люди на фото босиком.