В Брянске открыли выставку к 10-летию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске 1 октября открыли выставку к 10-летию со дня образования поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Инсталляцию в парке имени 1000-летия Брянска установили волонтеры, также они организовали социальную акцию. Одним из девизов отряда стало выражение «Не проходить мимо». Оно и дало название инсталляции. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

На счету волонтеров-поисковиков сотни спасенных жизней и тысячи людей благодарных за помощь. В настоящее время в работе отряда участвует больше 300 человек.

На открытии выставки присутствовал старший следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления по Брянской области Сергей Калитко.

Он поблагодарил волонтеров отряда за помощь в поиске пропавших и пожелал неиссякаемого оптимизма, бодрости духа, слаженности действий, хороших погодных условий и удачных поисков со словами «Найден, жив!».