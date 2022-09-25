Брянский губернатор провел совещание о частичной мобилизации в регионе

Фото: правительство Брянской области.

Брянский губернатор Александр Богомаз в воскресенье, 25 сентября, провел совещание, посвященное частичной мобилизации в регионе. В нем участвовали председатель облдумы, прокурор области, начальник регионального УМВД, и. о. начальника УФСБ по Брянской области, руководитель Следственного управления СКР по Брянской области, главы районов.

- Главам в районах дал поручение не оставлять без внимания семьи призывников, - сообщил Александр Богомаз. - Оперативно реагировать на все их просьбы.

В регионе, как и по всей России, заработала горячая линия по вопросам мобилизации. Она доступна по телефону 122. Раньше в колл-центре отвечали на вопросы по коронавиурсу.

Губернатор отметил, что необходимо разъяснить людям, кто подлежит частичной мобилизации. И следить за тем, чтобы ее проводили в соответствии с законом.