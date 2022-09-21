Кого призовут на военную службу в Брянске во время частичной мобилизации в России в 2022 году

Брянский губернатор Александр Богомаз поддержал мобилизацию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России 21 сентября объявили частичную мобилизацию. Указ подписал президент Владимир Путин. В армию призовут, в первую очередь, тех, кто состоит в запасе, проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет военно-учетные специальности и боевой опыт.

Для каждого региона в Минобороны определят свои сроки мобилизации и численность военнослужащих. Обеспечить призыв поручили губернаторам.

Брянский губернатор Александр Богомаз поддержал мобилизацию.

- Брянская область — приграничный регион, и мы всегда были готовы мобилизироваться и собрать все резервы, сплотиться, - написал глава региона. - Против нас воюет не только Украина, но и весь коллективный Запад. Но если они думают, что мы сдадимся и отступим, то очень сильно ошибаются. Не ради этого воевали наши отцы и деды, не ради это гибнут сегодня наши ребята.

Всего на военную службу по всей России призовут около 300 тысяч человек. Избежат частичной мобилизации студенты вузов, срочники, мужчины, имеющие четырех детей, ухаживающие за инвалидами первой группы, осужденные за тяжкие преступления. Тем, кто работает на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, предоставляют отсрочку от призыва.

Напомним, в брянский батальон имени Пересвета уже набрали около 800 контрактников.