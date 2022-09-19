Какой вред спорынья наносит зерну рассказывает эксперт Брянского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ"

С 1 июля 2022 года на территории Российской Федерации проводится государственный мониторинг зерна по 5 культурам (рожь, кукуруза, гречиха, соя и рис). Сведения и информация о результатах государственного мониторинга регистрируются в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна.

Исследования отобранных проб для определения потребительских свойств зерна проводятся согласно приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 08 сентября 2021 года №611. В обязательном порядке проводятся исследования на наличие вредных примесей (спорынья, головня, горчак ползучий, вязель разноцветный и другие). Из вредных примесей на Брянщине наиболее часто встречается спорынья. В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» содержание спорыньи не допускается свыше 0,05%.

В рамках государственного мониторинга зерна урожая 2022 года в отдел качества зерна, продуктов его переработки и семян Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» поступила 71 проба для определения потребительских свойств зерна, в том числе на содержание спорыньи. По результатам лабораторных исследований в 39 образцах зерна выявлено превышение по показателю вредная примесь (спорынья) в диапазоне от 0,06% до 0,75%.

О том, что такое спорынья, какой вред она наносит зерну и о мерах борьбы с ней поговорим с заведующей отделом качества зерна, продуктов его переработки и семян Умеренковой Венерой Геннадьевной.

— Спорынья зерновых культур – что это?

Спорынья — это заболевание, которое вызывает грибок Claviceps purpurea Tuli. Чаще всего поражаются посевы озимой ржи, реже другие злаковые культуры (тритикале, пшеница, ячмень, овес). Развивается в завязях растений. В пораженном колосе ржи вместо зерен образуются рожки (склероции) от темно-фиолетового до почти черного цвета длиной от 0,5 до 4 см. Рожок спорыньи — это зимующая форма гриба, который, попадая в землю, весной прорастает.

Гриб образует плодовые тела, выделяющие споры. Насекомые и ветер переносят споры на завязь цветущей ржи, где они развиваются в грибницу. Распространению болезни способствует ветреная холодная погода, обилие осадков, что приводит к затягиванию периода цветения злаков.

— Чем опасна спорынья в зерне?

Спорынья наносит большой ущерб, так как при развитии рожков вместо зерен растение ослабевает, что приводит к снижению урожая. Рожки спорыньи ядовиты, что обусловлено содержанием алкалоидов.

При употреблении в пищу хлеба, полученного из муки, содержащей спорынью более допустимой нормы, у людей может развиться тяжелая болезнь, признаками которой являются головокружение, слабость, судороги, психические расстройства и т.д. Алкалоиды спорыньи ядовиты также для животных и птицы. Отравление животных происходит из-за скармливания им продуктов из зерна или пораженного спорыньей сена, на пастбищах — при поедании пораженных растений.

— Какие меры борьбы со спорыньей?

Выбор устойчивых и менее восприимчивых к инфекции сортов, очистка семенного материала, протравливание семян, ранний сев зерновых, соблюдение севооборота, лущение стерни, глубокая вспашка, обработка посевов фунгицидами. Все эти агротехнические мероприятия способствуют снижению распространения инфекции и улучшению качества зерна.