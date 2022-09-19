Цифровые технологии помогают в борьбе с хищением электроэнергии

Фото: ПАО «Россети Центр».

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по внедрению и использованию в повседневной работе цифровых технологий для учета электрической энергии, реализуя проект Программно-аппаратного комплекса (ПАК) по контролю за состоянием счетчиков электрической энергии.

Мобильные бригады «Брянскэнерго» оснащены мобильными устройствами с установленным специальным программным обеспечением, которое необходимо для снятия показаний приборов учета и фотофиксации пломб и технического состояния.

С помощью мобильного устройства снимаются контрольные показания приборов учета, выявляются вмешательства в работу систем учета электроэнергии. Установленные геометки (GPS координаты) позволяют оперативно видеть, размещать и актуализировать информацию в единой базе данных о местоположении контролеров и выполненной работе.

С начала 2022 года в системе программно-аппаратного комплекса «Мобильный контролер» выполнено 122 900 работ (снятия контрольных показаний, инструментальных проверок, замен приборов учёта и т.д.), на 41 счетчике было обнаружено безучетное потребление.

Ключевым цифровым инструментом, тесно связанным с ПАК «Мобильный контролер» является программный комплекс «Радар», основной задачей которого является выявление потенциальных мест хищений электроэнергии на основе данных информационно-расчетного комплекса. Результатом обработки данных искусственным интеллектом ПК «Радар» является наглядное представление вероятных мест безучетного потребления с разметкой точек учёта, которые необходимо проверить.

Снятые показания электроэнергии, данные инструментальных проверок и фотофиксации сразу проверяются на достоверность, так как в карточке потребителя уже отражены технические характеристики прибора учета, с указанием даты последней проверки и предыдущее контрольное показание. В случае, если у контролера есть дополнительные пояснения, он оставляет их в виде комментария, и они сразу попадут диспетчеру для отработки.

«Использование цифровых технологий в учете электрической энергии повышает эффективность и производительность труда персонала, – пояснил исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Антон Герасимов. – Все эти мероприятия уже уменьшают количество потерь электроэнергии и хищений в электрических сетях и направлены на повышение качества электроснабжения потребителей региона».