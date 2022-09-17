В Брянске на Центральном кладбище возложили цветы к воинскому мемориалу

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 17 сентября на Центральном кладбище возложили цветы к воинскому мемориалу, к захоронениям героев и почетных горожан на Аллее славы, а также к могилам военнослужащих, погибших во время специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Память героев, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, почтили представители городской администрации и городского Совета.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Участники митинга также побывали и у памятника военным журналистам. За этим захоронением давно ухаживают учителя и ученики школы №60. 17 сентября ребята приходят, чтобы почтить память тех, кто в сложных и опасных условиях освещал события Великой Отечественной войны.

Затем представители Брянской городской и администрации и Бярнского городского Совета отправились на Курган Бессмертия, где приняли участие в торжественном митинге и возложили цветы к стеле "Город Воинской Славы".