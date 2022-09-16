ВТБ в Брянской области нарастил выдачу кредитов наличными на четверть

Фото: ВТБ.

По итогам августа 2022 года клиенты ВТБ в Брянской области оформили кредитов наличными на сумму более 205,8 млн рублей. Это на 26% превышает показатель июля. Всего с января по август жители региона получили в ВТБ более 2,5 тыс. потребительских кредитов на 1,1 млрд рублей. В последний месяц лета в целом по стране продажи кредитов наличными в ВТБ по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тыс. кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тыс. на 390 млрд рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать до половины своей платежной нагрузки. За первый месяц ею воспользовалось более 6,5 тысяч человек, которые рефинансировали кредиты на 6,8 млрд рублей.

«Только за два последних месяца лета мы выдали жителям региона кредитов наличными на 370 млн рублей, что на 30% превышает совокупный результат второго квартала. Рынок розничного кредитования в целом растет, растет и интерес конкретно к потребительскому кредитованию, которое позволяю быстро и эффективно решать массу житейских вопросов – от ремонта до свадебного путешествия. Уверен, что осенью и зимой эта тенденция будет актуальна», – отметил Александр Меркушин, управляющий банка ВТБ (ПАО) в Брянской области.