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Общество15 сентября 2022 8:03

На Брянщине 17 сентября отменили культурно-развлекательные мероприятия

Пройдут традиционные памятные митинги у мемориалов
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

На Брянщине 17 сентября отменили культурно-развлекательные мероприятия. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- В этом году по традиции состоится возложение цветов к воинским мемориалам и митинг «Мы этой памяти верны!» в память о тех, кто воевал на фронте, в партизанских отрядах, ковал Великую Победу в тылу, написал губернатора. - В регионе не будут проводиться культурно-развлекательные мероприятия.

День освобождения Брянщины проведут также и в память о сегодняшних защитниках мирных жителей Донбасса и рубежей нашей страны.

Кстати, об отмене торжеств просила мать военнослужащего, погибшего на Украине. В своем комментарии под афишей мероприятий женщина просила не устраивать пышный праздник, а выделенные средства на празднование Дня города отправить на нужды нашим военнослужащим в горячих точках в Украине.

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