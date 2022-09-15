Специалисты «Брянскэнерго» успешно провели учения по восстановлению энергоснабжения в Выгоничском районе

Фото: ПАО "Брянскэнерго".

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведены совместные учения с ГУ МЧС России по Брянской области, территориальными сетевыми организациями, представителями региональной и местной власти. В ходе учений отрабатывалось взаимодействие всех структур в случае возникновения аварийной ситуации в электросетевом комплексе.

По замыслу учений, 24 ноября 2022 года резко ухудшились погодные условия поднялся сильный шквалистый ветер до 23 м/сек, прошли обильные осадки, с налипанием снега на линии электропередачи (ЛЭП). В результате «условного» падения веток и деревьев из-за налипания мокрого снега произошли обрывы проводов и, как следствие, зафиксированы массовые отключения электроэнергии в Выгоничском районе Брянской области. Суммарно отключились 11 воздушных линий (ВЛ) 10 кВ, 180 трансформаторных подстанций (ТП), 58 населенных пунктов. Обесточенными оказались ВЛ 110 кВ Новобрянская – Хмелевская и ВЛ 110 кВ Новобрянская – Десна-2. В общей сложности без электроэнергии остались более десяти тысяч жителей района, 12 социальных объектов, 11 котельных и 10 водяных скважин.

Контроль за развитием ситуации и управление аварийно-восстановительными работами было организовано в специально созданном штабе «Брянскэнерго». Оперативно введен особый режим работы, предполагающий мобилизацию сил и средств, обеспечена передача информации о сложившейся ситуации и уточнен порядок взаимодействия с руководством района, местными подразделениями МЧС, службами ЖКХ. На устранение последствий внештатной ситуации были направлены 8 мобильных бригад районов электрических сетей «Брянскэнерго», мобильные бригады ООО «Брянскэлектро» и Брянского района магистральных электрических сетей Новгородского ПМЭС. Для резервирования питания подготовлены резервные источники снабжения электроэнергией.

«В результате согласованных действий всех участников учений «условная» аварийная ситуация была оперативно ликвидирована. В пострадавшем от непогоды районе была восстановлена нормальная схема электроснабжения. Организаторы учений высокой оценили профессионализм и слаженность действий их участников», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «ПАО Россети Центр» – «Брянскэнерго» Антон Герасимов.