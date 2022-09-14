Брянцев на День города 17 сентября пригласили на бесплатные экскурсии в музеи

Фото: Брянский краеведческий музей.

Жителей и гостей Брянска на День города 17 сентября пригласили на бесплатные экскурсии. К акции подключились четыре брянских музея и одно туристическое агентство.

С 10.00 до 15.00 каждый час бесплатные экскурсии устроят по мемориальному комплексу "Партизанская поляна". Сбор группы - у кассы на входе на территорию. Заранее можно не записываться.

На остальные экскурсии организаторы просят заранее записаться по телефону. В 11.00 начнется экскурсия «Хрустальная сказка» по музею дятьковского хрусталя. В 12.00 можно посетить пешеходную экскурсию "Старый Брянск". Группа собирается на крыльце Брянского краеведческого музея.

В 14.00 пройдет бесплатная экскурсия «Творческое наследие Ф.И. Тютчева» по музею-заповеднику в Овстуге. В 14.00 брянцев приглашают на экскурсию «Небанальный Брянск». Ее проводит «Агентство небанальных экскурсий». Сбор группы на площади Ленина.

Телефоны для записи:

- «Хрустальная сказка» - +7 (48333) 3-38-28,

- «Старый Брянск» - +7 953-272-85-81,

- «Творческое наследие Ф.И. Тютчева» - +7(48334) 9-36-71,

- «Небанальный Брянск» - +7 906-501-09-85.