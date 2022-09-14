По факту взрыва у железной дороги в Брянской области завели уголовное дело

По факту взрыва у железной дороги в Брянской области следователи завели уголовное дело. Такое поручение своим подчиненным дал председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщают в пресс-службе ведомства.

ЧП случилось утром 12 сентября около половины двенадцатого в трех километрах от границы с Украиной в Суземском районе. Оказались поврежденными две опоры линий электропередачи. Они находились рядом с железной дорогой, поэтому повредили железнодорожное полотно.

- Вблизи с неисправными конструкциями обнаружен взрыватель замедленного действия ВЗД-144, - говорят следователи.

Отключение электричества не произошло. Не нарушило ЧП и график движения поездов.