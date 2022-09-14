Игорь Маковский: энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в дни выборов обеспечили надежное электроснабжение избирательных участков

Фото: ПАО «Россети Центр».

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провел оперативное совещание, где поблагодарил специалистов компаний за качественную организацию мероприятий по обеспечению надежного энергоснабжения 6,5 тысяч избирательных участков в дни голосования.

Выборы разных уровней прошли во всех регионах эксплуатационной ответственности Обществ, а в семи из них – Владимирской, Кировской, Рязанской, Тамбовской, Ярославской областях, Республиках Марий Эл и Удмуртия выбирали высших должностных лиц субъектов РФ.

На период проведения голосования был установлен повышенный контроль за работой электросетевых объектов, приостановлены все плановые ремонтные работы и усилены меры безопасности. На дежурстве находились 1241 аварийно-восстановительная бригада в количестве 3900 человек и 1589 единиц авто- и спецтехники.

«Энергетики провели целый комплекс подготовительных мероприятий, а непосредственно в дни выборов находились в повышенной готовности вплоть до момента подписания протоколов на избирательных участках. Мы сделали все возможное, чтобы жители регионов нашего присутствия смогли беспрепятственно выразить свою гражданскую позицию, ведь от этого в немалой степени зависит траектория развития нашей страны и общества в ближайшие годы», – отметил Игорь Маковский.