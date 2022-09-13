Александр Гусев и Игорь Маковский обсудили вопросы функционирования электросетевого комплекса Воронежской области

Фото: ПАО «Россети Центр».

В главном аналитическом центре ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» в Москве генеральный директор Обществ Игорь Маковский рассказал губернатору Воронежской области Александру Гусеву о ходе подготовки филиала прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023. На сегодняшний день выполнено 76% из запланированных 115 мероприятий. Филиал проводит работы с опережением установленного плана и подойдет к отопительному сезону со статусом «Полностью готов».

«Качественное и своевременное выполнение всех подготовительных мероприятий «Воронежэнерго» к зиме – залог успешного прохождения предстоящего максимума нагрузок. Эти мероприятия способствуют повышению надежности электроснабжения в регионе, снижению потерь в сетях, сокращению количества нарушений и времени их ликвидации», – подчеркнул Игорь Маковский.

Одной из тем рабочей встречи руководителей стало благоустройство Петровской набережной и проспекта Революции в столице региона, а также обсуждался проект по созданию Межрегионального центра управления сетями.

Выразив признательность за конструктивное взаимодействие и высокий профессионализм, Александр Гусев вручил Игорю Маковскому Почетный знак правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской».

«Для нас очень важно, что воронежские энергетики выполняют подготовку к отопительному сезону качественно и в срок. От готовности оборудования и персонала к оперативному реагированию на нештатные ситуации, которые готовит нам предстоящая зима, зависит комфорт более двух миллионов жителей области, стабильная работа предприятий и социально значимых объектов», – подчеркнул Александр Гусев.