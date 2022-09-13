ВТБ подсчитал, сколько россияне платят за ОСАГО

Фото: ВТБ.

Средняя стоимость полисов ОСАГО, приобретенных клиентами ВТБ, в августе достигла 6,4 тыс. рублей, увеличившись с начала года на 1 тыс. Наиболее активно онлайн-страховки оформляют мужчины среднего возраста.

ВТБ запустил продажи полисов ОСАГО в мобильном приложении банка декабре 2021 года. Сервис позволяет пользователю выбрать наиболее выгодное ценовое предложение от десятка ведущих страховых компаний, представленных в маркетплейсе банка. Средняя стоимость такой страховки, приобретенной клиентами в ВТБ Онлайн, в августе составила 6,4 тыс. рублей – это на 1 тыс. рублей больше, чем в январе.

Наиболее активно страховки онлайн приобретали мужчины в возрасте от 35 до 44 лет – на них в августе пришлась треть всех полисов ОСАГО, реализованных через ВТБ Онлайн. Реже всего страхование автогражданской ответственности в дистанционных каналах банка оформляли молодые люди и девушки в возрасте 25 лет, а также женщины старше 55 лет: в совокупности эти категории купили всего 3% полисов. В среднем, по статистике ВТБ, мужчины приобретают автостраховку онлайн в 4 раза чаще.

«Интерес к оформлению ОСАГО через приложения банков неуклонно растет. Все больше клиентов предпочитает дистанционные каналы для оформления страховки, так как это занимает всего несколько минут и не требует посещения офиса страховых компаний. В этом году мы видим, что с учетом роста стоимости комплектующих растет и средняя стоимость полиса. Расширение ценового коридора позволит страховым компаниям более взвешенно подходить к ценообразованию. Мы надеемся, что в результате мер, принятых регулятором, повысится доступность полисов ОСАГО в ряде регионов, что приведет к снижению числа автовладельцев без страховки. Также мы рассчитываем, что нововведение улучшит условия для безаварийных водителей. Со своей стороны, банк принимает меры по повышению доступности ОСАГО для клиентов, постоянно улучшая сервис оформления полиса в ВТБ Онлайн. Сейчас в нем можно всего за несколько минут получить предложения от ведущих страховых компаний и выбрать наиболее выгодный вариант», - комментирует Дмитрий Пугашкин, начальник управления «Страхование» ВТБ.