Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика13 сентября 2022 10:45

Приложение для акционеров и инвесторов ВТБ появилось в российских магазинах приложений

Теперь пользователи приложения «Акционер» могут скачать его в российских маркетах для Android — RuStore и NashStore
Кира ФИЛИППОВА
Фото: ВТБ.

Фото: ВТБ.

Приложение позволяет пользователям быть в курсе ключевых событий и важных новостей для акционеров ВТБ, а также получать актуальную информацию о котировках, аналитике и данных инвестиционного портфеля. Через приложение также доступны участие в электронном голосовании и запись на мероприятия.

В течение 2022 года функционал приложения был обновлен: появилась возможность обсуждения новостей и событий в новом разделе – «Клубе акционеров», а также добавлен раздел, посвященный работе Консультационного совета акционеров (КСА). В ближайших планах банка – расширить возможности по обучению и предоставлять еще больше аналитических материалов.

Руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин подчеркнул: «Несмотря на сложную экономическую ситуацию в условиях санкционного давления мы продолжаем активную работу с акционерами и инвесторами ВТБ, совершенствуя инструментарий для взаимодействия с ними. За шесть месяцев 2022 года количество акционеров-физических лиц выросло на 40%. Уверены, что появление нашего приложения для акционеров в российских маркетах будет способствовать еще большему притоку частных инвесторов».

Скачать приложение «Акционер» можно по ссылкам:

https://apps.rustore.ru/app/ru.shareholder

https://store.nashstore.ru/store/63073921fb3ed32a91a6b709 .

Экономика: Бизнес