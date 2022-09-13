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Происшествия13 сентября 2022 8:20

В Брянской области подорвали две опоры ЛЭП возле железной дороги

Взрыв не нарушил график движения поездов
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Телеграм-канал Baza.

Фото: Телеграм-канал Baza.

В Суземском районе в трех километрах от украинской границы произошел подорвали две опоры ЛЭП возле железнодорожной станции. Об этом 13 сентября сообщает lenta.ru, со ссылкой на тelegram-канал Baza.

Упавшие конструкции ЛЭП заметил машинист поезда на перегоне Новенькое-Трубчевск. Не смотря на это, график движения поездов остался в действии, однако дорожное полотно получило повреждение.

Также сообщают о том, что рядом с упавшими конструкциями силовики нашли взрыватель замедленного действия ВЗД-144.

-12 сентября в 11:36 в результате стороннего воздействия произошло отключение резервной линии в Суземском районе Брянской области, - комментируют ЧП в ПАО "Брянскэнерго". - При осмотре энергообъекта сотрудниками правоохранительных органов и специалистами «Брянскэнерго» обнаружили незначительное повреждение двух опор линий электропередачи. Обесточения потребителей не произошло, энергосистема территории работает в штатном режиме. В настоящее время ведутся работы по восстановлению поврежденных опор.

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