Представитель «Белгородэнерго» вошел в число призеров корпоративного чемпионата Россети «Молодые профессионалы»

Фото: ПАО «Россети Центр».

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда Белгородского РЭС Николай Шусть завоевал серебро корпоративного чемпионата профессионального мастерства Группы компаний «Россети» «Молодые профессионалы», проходившего с 3 по 9 сентября в Краснодаре.

За победу в компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» боролись молодые специалисты дочерних обществ группы компаний «Россети» и сторонних энергетических компаний из разных регионов России. Оценивали мастерство более 30 экспертов.

«Участие в корпоративном чемпионате – это прекрасная возможность обменяться опытом и продемонстрировать свое мастерство. Наряду с этим соревнования помогают развить компетенции, необходимые в производственной деятельности. Поздравляю всех участников и призеров, доказавших свой профессионализм и навыки работы с передовыми технологиями», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.