Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2022 12:45

В Брянске с 13 сентября стартует отопительный сезон

Подачу тепла будут обеспечивать 330 котельных
Марина АНТОНОВА
Котельные запустят в течение пяти дней.

Котельные запустят в течение пяти дней.

Фото: Елена РАКОВА

В Брянске с 13 сентября стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров в понедельник, 12 сентября.

В Брянске тепло в дома будут подавать 330 котельных. В ведении крупнейшего в регионе поставщика «Брянсккоммунэнерго» находится 130 из них. Кроме того, в городе работают котельные, принадлежащие управляющим компаниям, учреждениям здравоохранения, различным ведомствам.

Котельные запустят в течение пяти дней. В первую очередь, те, которые подают тепло в школы, детские сады, больницы. Еще две недели дают на пуско-наладочные работы внутридомовых систем отопления. За них отвечают ТСЖ и управляющие компании.

КАРТИНА ДНЯ