Котельные запустят в течение пяти дней. Фото: Елена РАКОВА

В Брянске с 13 сентября стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров в понедельник, 12 сентября.

В Брянске тепло в дома будут подавать 330 котельных. В ведении крупнейшего в регионе поставщика «Брянсккоммунэнерго» находится 130 из них. Кроме того, в городе работают котельные, принадлежащие управляющим компаниям, учреждениям здравоохранения, различным ведомствам.

Котельные запустят в течение пяти дней. В первую очередь, те, которые подают тепло в школы, детские сады, больницы. Еще две недели дают на пуско-наладочные работы внутридомовых систем отопления. За них отвечают ТСЖ и управляющие компании.