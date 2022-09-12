На Брянщине подадут тепло в социальные учреждения

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

На Брянщине с понедельника, 12 сентября, социальные учреждения начнут готовить к приему тепла. Такое поручение дал губернатор Александр Богомаз на совещании со своими заместителями и руководством Брянска.

- В связи с низкими температурами в ночное время поручил подготовить с сегодняшнего дня к подаче тепла социальные объекты — школы, больницы и поликлиники, детские сады, - написал ВКонтатке на своей странице глава региона.

Котельные будут запускать по графику. По мнению губернатора, в социальных учреждениях должно быть тепло, чтобы не допустить, в том числе, роста сезонных простудных заболеваний.