Фото: управление лесами Брянской области.

На Брянщине лучшим лесничим стал Валентин Рудников - государственный инспектор по охране леса Холмовского участкового лесничества ГКУ БО «Трубчевское лесничество». Об этом сообщают в управлении лесами Брянской области.

На втором месте - участковый лесничий Ивотского участкового лесничества ГКУ БО «Дятьковское лесничество» Дмитрий Часов, на третьем - Алексея Воронко, участковый лесничего Щегловского участкового лесничества ГКУ БО «Навлинское лесничество».

Конкурс «Лучший лесничий года» провели накануне дня работника леса на территории мемориального комплекса «Лесникам-партизанам» в ГКУ Брянской области «Учебно-опытное лесничество». В ежегодном конкурсе в этот раз участвовали 18 лесничеств области.

Конкурсанты выполняли такие задания, как расчет размера вреда, причиненного лесным насаждениям вследствие нарушения лесного законодательства, определение состояния дерева по внешним признакам, также профессионалы лесного дела показали свои навыки при работе слесотаксационными приборами и инструментами, глазомерно определили таксационные показатели растущих деревьев, прошли лесопожарную полосу препятствий, используя ранцевый лесной огнетушитель и воздуходувку.

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