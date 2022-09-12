На Брянщине стартовал конкурс «Народный участковый - 2022»

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянской области стартовал первый этап конкурса «Народный участковый-2022». За это звание будут бороться 11 участников. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Информацию об участниках разместили на официальном сайте ведомства. Желающие проголосовать смогут узнать, сколько преступлений каждый их них раскрыл, какие имеет служебные достижения.

Онлайн голосование первого этапа конкурса продлиться до 20 сентября. Вол второй этап от каждого отдела МВД попадет только по одному участнику. Онлайн голосование за них продлиться с 7 по 16 октября. Здесь уже жители региона смогут выбрать участкового, который представит Брянщину на федеральном этапе конкурса. Проголосовать можно здесь.

Возрастное ограничение - 12+