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Общество17 сентября 2022 11:43

На Брянщину 18 сентября обрушатся сильные дожди и порывистый ветер

Такая погода может вызвать чрезвычайные ситуации
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На Брянщину 18 сентября обрушатся сильные дожди и порывистый ветер, местами грозы. Ветер подует со скоростью до 19 метров в секунду. Об этом предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Возможны нарушения электроснабжения, ухудшение дорожных условий, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций, падение деревьев. Повреждения крыш зданий и жилых домов.

Брянцев просят быть осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.

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