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Экономика16 сентября 2022 9:00

ВТБ принял заявки на промышленную ипотеку на 5 млрд рублей

За неделю работы по программе промышленной ипотеки ВТБ принял заявки клиентов среднего и малого бизнеса на сумму 5,3 млрд рублей
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: ВТБ.

Фото: ВТБ.

Наиболее высокий спрос предпринимателей зафиксирован в Московском регионе, Владимирской, Вологодской, Псковской и Ярославской областях.

«Для ВТБ стратегически важно обеспечить российский бизнес доступным финансированием с использованием всех инструментов господдержки. Мы активно участвовали в разработке и запуске механизма промышленной ипотеки, так как прогнозируем востребованность этого продукта среди заемщиков. В ряду других мер поддержки он простимулирует кредитование среднего и малого бизнеса, повысит устойчивость и снизит риски предприятий этого сегмента», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Промышленная ипотека запущена в России 7 сентября. Программа предусматривает льготное кредитование предприятий на покупку недвижимости для промышленного производства.

Экономика: Бизнес