В Брянской области стартовали дополнительные выборы в облдуму

Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области в субботу, 10 сентября, стартовали дополнительные выборы в Брянскую областную Думу, а также в органы местного самоуправления. Голосование будет идти два дня. Это связано с риском распространения коронавируса, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Избирательные участки открылись в восемь часов утра. Перед этим на каждом исполнили гимн России. В субботу и воскресенье участки проработают до восьми часов вечера.

В Брянскую областную Думу седьмого созыва выбирают депутата по Дятьковскому одномандатному избирательному округу №14. В районах также проходят выборы депутатов Сачковичского сельсовета Климовского района, дополнительные выборы депутатов в пяти Советах народных депутатов Суземского, Карачевского и Злынковского районов, городов Сельцо и Клинцы, дополнительные выборы депутатов по одномандатным избирательным округам в двадцати Советах народных депутатов городских и сельских поселений Погарского, Дятьковского, Клетнянского, Суземского, Дубровского, Выгоничского, Почепского, Злынковского, Карачевского, Климовского, Красногорского и Трубчевского районов - всего 27 избирательных кампаний. В городе Брянске в этом году выборы не проводят.

- Для проведения голосования изготовлены 27 видов избирательных бюллетеней, в которые включены 108 кандидатов, претендующих на замещение 41 депутатского мандата, - говорят в избирательной комиссии Брянской области. - Проведение голосования обеспечивают 66 участковых и 14 территориальных избирательных комиссий.