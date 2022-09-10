В Брянске запустили автобусы от ж/д вокзала до Погара, Стародуба, Красной Горы и Навли

Фото: "Брянская губерния".

В Брянске от железнодорожного вокзала запустили автобусы до Погара, Стародуба и Красной Горы. Маршруты открыли в эти населенные пункты в первую очередь, так как с ними нет железнодорожного сообщения. Еще один автобус идет в Навлю, хоть до поселка со станции Брянск-Орловский можно доехать и на электричке. Автобусы проходят через автовокзал в центре города. Расписание можно посмотреть в группе "Брянский автобус".

Новые маршруты утвердили с 1 сентября. Автобусы должны пойти также до Климова, Трубчевска, Мглина, Новозыбкова, Суража.

Область закупила 40 автобусов для этих целей. Их распределили между Брянской автоколонной №1403 и Новозыбковским автопредприятием. Первой начала работать на маршрутах автоколонна.

В новых автобусах 39 посадочных мест, сообщает "Брянская губерния". Еще пять человек могут ехать стоя.

Билеты продаются в кассах дальнего следования. До конца сентября обещают запустить остальные маршруты. С железнодорожных платформ планируют сделать наземный пешеходный переход на остановку.