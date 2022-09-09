Мистика на берегу моря: премьеру детективного сериала «Русалки» покажут Wink и Кинопоиск

Цифровая премьера мистического детективного сериала «Русалки» (16+) состоится 10 сентября в видеосервисах Wink и Кинопоиск, а после его покажет в эфире «Первый канал». Проект уже несколько лет ждет встречи со зрителями и даже обзавелся кругом поклонников, которых премьера особенно порадует. Российской адаптацией израильского телевизионного бестселлера Mermaids Шахера Могана занимались кинокомпания «Амедиа Продакшн» и Продюсерская компания «Среда». На родине сериал был признан критиками лучшим триллером и стал международным хитом.

Фото: ПАО "Ростелеком".

Трейлер и фотографии

Загадочные события происходят в небольшом приморском городе. Сестра-близнец главной героини Риты Майя (роли сестер исполнила Иева Андреевайте) исчезла 14 лет назад во время семейной поездки к морю. Но вот в дюнах обнаруживают тело девушки, в которой Рита узнает свою, как считалось, утонувшую сестру. Неужели все эти годы Майя была жива и где-то скрывалась? Рита — следователь и вместе с новым напарником Матвеем Кожуховым (Пётр Фёдоров) хочет распутать клубок семейных тайн, догадываясь, что все совсем не так, как казалось. Однако официальное расследование поручают следователю Ольге Беловой (Дарья Мороз), которая находит другие зацепки в этом деле. Внезапно пропадает и дочь Риты — семилетняя Юля (Марта Тимофеева-Кесслер), и трагическая семейная история всё больше наполняется необъяснимыми мистическими деталями. «Самое интересное в Рите — ее внутренняя трансформация. В начале она очень скрытная, циничная, ироничная и грубая. Но потом она начинает раскрываться — оттаивать, в ней появляется нежность, чувственность, любовь. Судьба послала Рите сложные испытания. А ее сестра Майя словно не от этого мира — она воздушная, романтичная, любящая. Героини очень разные, и было непросто играть сцены, где обе сестры в кадре», — рассказала Иева Андреевайте.

«Меня заинтриговал стык детектива и мистики, хотя потустороннее — это скорее соус. Понимаете, в любой картине есть Он и Она. Я в данном случае — Он. Полюбив человека, мы идем за ним, не зная, к чему этот путь приведет. В сериале много метафор. Море, которое зовет женщин и ревнует их. Мистическая тема ворожбы и влечения другим человеком, наркотическое обаяние любви — это очень кинематографично и даже поэтично», — отметил Пётр Фёдоров.

«Моя героиня Ольга — старший следователь, которую назначили совсем недавно. Она — новый человек в отделе, не очень любит Риту, потому что та все время лезет на ее территорию. Есть у нас с ней такое соперничество. Ольга — тот человек, которая двигает детективную линию сюжета. Она въедливая, педантичная, пунктуальная и дотошная дамочка, которая во чтобы то ни стало хочет докопаться до истины. Она — волк-одиночка, ее за это очень не любят. На моей героине маска строгости и суровости. Но на самом деле ей она прикрывает тотальное одиночество. Всю себя она направляет в работу, чтобы закрыть эти пустоты одиночества. В этом есть такой нерв и стержень, который держит всю роль. Это здорово», — считает Дарья Мороз.

«В сериале есть метафора: каждая девушка — немного русалка. Согласно сюжету, чем больше потенциальная русалка любит что-то земное или кого-то земного, тем больше море ее ревнует и просит эту русалку к себе. Девушка не в силах сопротивляться — она начинает задыхаться, чесаться, потому что море её зовет. И русалка уходит. На протяжении всей истории зритель будет гадать: мистика это или реальность? Вот с помощью таких качелей мы будем держать внимание», — прокомментировал режиссер Саша Кириенко. Большая часть съемок прошла на юге России — в Анапе и окрестностях города. Лотосовые поля, песчаное побережье, лиманы, камышовые заросли и необычные рыбацкие деревни с эллингами — эти локации помогли создать необходимую атмосферу. В фильме также будут сложные и красивые подводные съемки.

«Русалки» — не первый израильский многосерийный фильм, адаптации которого снимаются в России и других странах. Индустрия сериалов в Израиле переживает подъем и во всем мире к ней вырос интерес. Одним из самых успешных примеров стал драматический сериал «Военнопленные» (2010), собственные версии которого под названием «Родина» выпустили в США (2011) и России (2015). О сериале «Русалки» (16+) Жанр: мистический детектив, триллер Количество серий: 16 Производство: «Амедиа Продакшн» и Продюсерская компания «Среда» На основе сериала Шахера Могана Mermaids («Русалки»), Израиль Продюсеры оригинальной версии: Хадас Лихтенштейн, Мирит Тоови, Йорам Мокади, Шахер Моган, Эйлон Рацковский Съемочная группа Главный автор сценария: Мария Сапрыкина Авторы сценария: Александр Топурия, Ирина Зуй (при участии Ирины Накаряковой, Александры Рыбаковой, Марии Федоровой, Алексея Безенкова, Екатерины Мавроматис, Дмитрия Абезяева, Павла Кима, Филиппа Коняшова, Игоря Багатурии и Сергея Вострикова) Генеральные продюсеры: Нелли Яралова, Александр Цекало Главный продюсер: Мария Шухнина Ведущие продюсеры: Иван Самохвалов, Александра Ремизова Исполнительные продюсеры: Галина Нахимовская, Максим Королев Режиссер-постановщик: Саша Кириенко Оператор-постановщик: Александр Кузнецов Художник-постановщик: Леонид Кипнис Художник по костюмам: Мария Юреско Художник по гриму: Елена Аршинова В ролях: Иева Андреевайте, Пётр Фёдоров, Михаил Горевой, Дарья Мороз, Мераб Нинидзе, Марта Тимофеева-Кесслер, Евгения Дмитриева, Вера Воронкова, Северия Янушаускайте, Анна Цуканова-Котт, Дмитрий Чеботарев, Сабина Ахмедова, Нана Муштакова и другие.