В Брянске на улице Крахмалева высадили семь молодых кленов

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Крахмалева высадили семь саженцев остролистых кленов. Это первая партия. Здесь обещают восстановить зеленую зону, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В конце июля во время капитального ремонта дороги строители перенесли остановку «Лицей №1». Ее отодвинули от проезжей части. Из-за этого пришлось убрать 12 деревьев и три кустарника.

Ремонт на улице Крахмалева ведут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик активно ремонтирует тротуары. Разбитый асфальт здесь меняют на тротуарную плитку. Тротуары на Крахмалева не обновляли больше 20 лет. Роботы идут даже на выходных. Капитальный ремонт улицы Крахмалева завершат в следующем году. На этот год работы выполнили на 85%.