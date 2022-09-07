Новые образовательные пространства Брянского базового медицинского колледжа

Фото: Брянский базовый медицинский колледж.

Одним из направлений стратегического развития нашей страны, которые определил президент Владимир Владимирович Путин в мае 2018 г., является национальный проект «Образование». В рамках этого проекта, федерального проекта «Молодые Профессионалы» государственной программы РФ «Развитие образования» в Брянском базовом медицинском колледже открыты Мастерские по направлениям «Фармацевтика» и «Медицинский и социальный уход», приобретено 300 единиц оборудования, в том числе высокотехнологичное. Так, например, закуплены две многофункциональные кровати с откидными боковыми бортиками, средствами управления для медицинского персонала и пациентов, регулировкой высоты, углов наклона положения кровати, весами для определения веса пациента в кровати, приобретены средства для перемещения и передвижения пациентов: кресла-каталки, ходунки, трости, роллаторы, диски, пояса, дыхательные тренажеры, небулайзеры, ингаляторы, и многое другое.

Фото: Брянский базовый медицинский колледж.

Для размещения оборудования провели ремонт аудиторий и выполнили профильный дизайн помещений, холлов, девяти практических аудиторий, двух теоретических кабинетов для лекционных занятий, брифингов.

Фото: Брянский базовый медицинский колледж.

В кабинетах для студентов, обучающихся по специальности «Сестринское дело», созданы зоны: стационара, дневного стационара, домашнего ухода, центра сестринского ухода, хосписа, которые максимально приближены к реальным рабочим местам будущих специалистов.

В кабинетах для студентов, обучающихся по специальности «Фармация» организованы три площадки: изготовление лекарственных форм по рецептам врачей; контроль качества лекарственных препаратов; консультирование клиентов аптеки и отпуска лекарственных препаратов населению.

Фото: Брянский базовый медицинский колледж.

Создан полноценный макет аптеки для выполнения функций фармацевта в реальной жизни, закуплена аптечная мебель, шкафы для хранения лекарственных препаратов, витрины, лабораторное оборудование: весы ручные, высокоточные электронные, кассовые аппараты с функцией печати чеков, сканеры штрих-кодов, компьютерная техника, установлены аптечные программы КроссАптека и ФармКомплит.

Фото: Брянский базовый медицинский колледж.

Таким образом, новая материально-техническая база позволит моделировать технологические процессы ассистентской комнаты, изготавливать все виды лекарственных форм, проводить внутриаптечный контроль, принимать, размещать товар, осуществлять фармацевтическое консультирование, отпуск лекарственных препаратов, вести документацию.

Фото: Брянский базовый медицинский колледж.

Такое совершенствование материально-технической базы образовательной организации является залогом высоких результатов учебной, научно-исследовательской работы студентов, конкурентоспособности профессионального образования.